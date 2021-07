Det är lätt att glömma, men innan Glen Schofield blev en del av Call of Duty-familjen så jobbade han på Visceral Games och ledde utvecklingen av skräckklassiern Dead Space. EA annonserade under EA Play att de håller på att utveckla en re-make av Dead Space och Schofield har nu kommenterat detta på twitter.

Schofield håller för närvarande på med skräckspelet på The Callisto Protocol som sägs vara en spirituell uppföljare till Dead Space. Vad som sticker ut med just The Callisto Protocol är att spelet ska utspela sig i PUBG universumet. Några större detaljer har ännu inte avslöjats annat än att spelet är tänkt att släppas under 2022.