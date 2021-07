Alla som såg invigningen till OS i Tokyo 2021 fick sig en rolig överraskning när det visade sig att Japan använde sig av spelrelaterad musik när de skickade in atleterna på arenan. Undertecknad som är född på 80-talet drog på smilbanden lite extra då detta visar hur min lilla hobby har växt under åren. Aletheides gjorde en liten tråd om det tidigare vilket går att läsa här.

Nu finns det även en samanställning av alla låtar som användes vilket går att lyssna på här nedan.

Det är en salig blandning från allt möjligt, men mestadels japanska rollspel vilket i sin tur också passar väldigt bra i sin pompösa utformning.

Edit: Här kan ni se hela invigningen som helhet.

Japans intåg börjar c:a 40 min in.

Här är time stamps för de som är intresserade:

40:25 Dragon Quest - Edrick's Theme

41:42 Final Fantasy - Victory Fanfare

43:17 Tales of Series - Sorey's Theme

49:02 Monster Hunter - Proof of a Hero

50:16 Kingdom Hearts - Olympus Coliseum

53:49 Chrono Trigger - Frog's Theme

56:26 Ace Combat - First Flight

58:47 Tales of Series - Royal Capital Majestic Grandeur

1:01:44 Monster Hunter - Wind of Departure

1:04:30 Chrono Trigger - Robo's Theme

1:06:13 Sonic the Hedgehog - Star Light

1:07:50 Winning Eleven - eFootball Walk On Theme

1:10:12 Final Fantasy - Main Theme

1:11:40 Phantasy Star Universe - Guardians

1:13:58 Kingdom Hearts - Hero's Fanfare

1:17:09 Gradius (Nemesis) 01 ACT 1-1

1:19:18 NieR: Song of the Ancients

1:22:09 Saga Series - Saga Series Medley 2016

1:24:11 Soul Calibur - The Brave New Stage of History