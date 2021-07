Shadow of the Tomb Raider på Playstation 5 är definitivt inte en skugga av sitt forna jag. Tvärtom. Utan något pompa eller ståt har man släppt en PS5-patch som ger stöd för 60 fps och 4K (japp, samtidigt) på konsolen. Detta framgår i patchnoteringarna, vilket ju är en trevlig överraskning.

Support for 4K at high frame-rate on PS5 in high resolution mode.

Shadow of the Tomb Raider avslutade reboot-trilogin (som började med Tomb Raider och fortsatte med Rise of the Tomb Raider), och i stället för Crystal Dynamics var det Eidos-Montréal som tog över stafettpinnen. Crystal? Upptagna med Marvel's Avengers. När nu Eidos storsatsar på Guardians of the Galaxy och Avengers blivit en förlustaffär är det sannolikt att Crystal Dynamics återvänder till nya äventyr med Lara Croft framöver. Vi får väl se – för mer ska det definitivt bli.

Tomb Raider fyller 25 i år Will Kerslake, franschise game director för Tomb Raider hos Crystal Dynamics, har sagt att nästa spel ska koppla samman reboot-trilogin med de gamla titlarna.

I väntan på detta kan du testa ditt Lara Croft-kunnande i jubileumsquizzet om Tomb Raider.