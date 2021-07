Unreal Engine 5 avtäcktes i fjol med en läcker realtidsdemo på Playstation 5. Xbox vill inte vara sämre. The Coalition har redan deklarerat att Gears of War 6 (som gissningsvis heter Gears 6) kommer att drivas med den stekheta spelmotorn under huven. Nu är de redo för ett smakprov.

Nej, det är inte Gears 6 vi får se men teknikdemon Alpha Point, som visades på Game Developers Conference, demonstrerar alienlika miljöer. Filmen undertill visar en skäggig lurk vars look inte alls känns olik Gears-klientelet. I den här filmen, som liksom den första rullar på Xbox Series X, får vi på nära (nära!) håll se porer, rynkor och skäggstrån. En fingervisning om Gears 6-kapaciteten.

Ännu har inget Unreal Engine 5-spel hunnit släppas, men utöver Gears 6 ska titlar som Senua's Saga: Hellblade II, Fortnite och Dragon Quest XII: The Flames of Fate drivas av den nya motorn.