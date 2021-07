Playstation 5 är utan tvekan en stor succé för Sony, och trots kontinuerliga rapporter om bristen på maskiner kan den nu dubbas till Sonys snabbast säljande konsol någonsin. Via den offciella bloggen meddelar de att den har sålt i inte mindre än tio miljoner exemplar i hela världen.

De påpekar även att framtiden när det gäller spel ser väldigt ljus ut, med exklusiva titlar från Playstation-ägda studior, som God of War (som ryktas visas upp i augusti), Gran Turismo 7 och Horizon Forbidden West. Detta kompletteras av andra icke-exklusiva titlar från partnerstudior, som Battlefield 2042, Deathloop, Far Cry 6 och nyligen försenade Kena: Bridge of Spirits.

Även framledes tycks Sony satsa hårt på utveckling av exklusiva titlar, och de har förvärvat flera studior på senare tid. De har bland annat kommit över den finska Returnal-utvecklaren Housemarque. I och med det uppköpet verkade det även som att Sony Japan råkade läcka ett kommande uppköp av remake-kungarna Bluepoint Games, men inget har bekräftats på den fronten än.

Och det är inte bara Sony det går bra för, för även Xbox Series X och S säljer också bättre än någon tidigare Xbox-konsol. Där uppskattas säljsiffrorna för båda varianterna till runt 6,5 miljoner.