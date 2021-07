En ny spelutvecklare har tänts på himlen. Los Angeles-baserade That's No Moon har veteraner i sitt stall från bland andra Naughty Dog, Infinity Ward, Sony Santa Monica Studio, Electronic Arts och Bungie. Om du tycker att "That's no moon" klingar bekant har du förmodligen sett Star Wars.

Obi-Wan Kenobi: That's no moon. It's a space station.

Han Solo: It's too big to be a space station.

Luke Skywalker: I have a very bad feeling about this.

Förhoppningsvis har gänget bakom studion en bra känsla kring sin ambitiösa nysatsning.

Taylor Kurosaki, chief creative officer, har jobbat med Call of Duty: Modern Warfare och ägnade innan dess tio år av sitt yrkesliv på Naughty Dog med bland annat Uncharted 2 och 3. Jacob Minkoff, game director, har liksom Kurosaki jobbat med Modern Warfare, och även han kommer från Naughty Dog där han exempelvis varit lead designer på The Last of Us. Tung spelrutin.

Vd blir Michael Mumbauer, med 13 år på Playstation. Två andra grundare är Tina Kowalewski (Journey, God of War, Twisted Metal) och Nick Kononelos (Need for Speed, Madden NFL).

Debutspelet blir ett "AAA-singleplayer, storydrivet actionäventyr". Fortsättning följer.