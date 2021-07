Årets (försenade) sommar-OS går som bekant av stapeln i Tokyo, som är något av tv-spelens hemland. Det märktes inte minst under invigningen när de många (jättemånga!) länderna tågade in till toner från bland annat Dragon Quest, Final Fantasy, Kingdom Hearts och Monster Hunter.

Nintendo lyste med sin frånvaro, trots att de olympiska spelen i Rio avslutades med att Japans dåvarande premiärminister Shinzo Abe hoppade upp ur ett Mario-grönt rör med Mario-röd keps.

Nu hävdar Shukan Bunshun (via VGC) att Nintendo skulle haft en roll att spela under invigningen i Tokyo. Den japanska tidningen ska ha kommit över en rad manus där det framkommer att Nintendo hade flera musikstycken i ingångsmarschen. I ett manus daterat till den 16 juli 2021 fanns temalåtar från Super Mario Bros., The Legend of Zelda and Pokémon. I ett senare manus var dessa bortplockade, vilket antyder att Nintendo drog sig ur i ett sent skede.

Ännu tidigare manus avslöjar ännu större planer. Shigeru Miyamoto påstås ha gjort resor till Tokyo inför invigningen 2020 (innan den blev försenad) för planeringen av en speciell "8-bits-sekvens" med inslag från exempelvis Super Mario och Space Invaders. Dessutom ska röret från Rio ha gjort comeback – med Lady Gaga (!), och senare komikern Naomi Watanabe i Mario-keps.

Pandemin har som bekant ställt till det ordentligt och invigningen har under årets gång förändrats, och av allt att döma har Nintendo längs vägens gång ha valt att tacka för sig.

En "8-bits"-sekvens ska ha varit i tidigare planer för OS-invigningen.