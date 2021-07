Forza Motorsport 7 släpptes i oktober 2017 och har inte ens varit ute i fyra år, men via den officiella webbplatsen meddelas nu att spelet har nått "slutet på sin livslängd". Därför kommer det inte att säljas längre efter 15 september. Det inkluderar allt DLC till spelet såväl som Game Pass-versionen.

Viktigt att påpeka är dock att personer som redan äger spelet fortfarande kommer kunna ladda ner och spela det. Dessutom kommer multiplayer och andra online-tjänster fortsätta att fungera. Om du är en av dem som spelat spelet via Game Pass men även köpt DLC till den versionen, kommer du att få en "token" via Xbox Message Center som kan lösas in mot spelet.

Har du ännu inte lirat Forza Motorsport 7 men känner eld i baken nu när det är på väg att försvinna, går det att köpa spelet för strax under 90 spänn på Microsoft Store.