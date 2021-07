När Annapurna släpper spel, ja, då spelar vi. Ett ganska nytt spelordspråk. På senare år har utgivaren gjort sig ett namn då man släppt titlar som What Remains of Edith Finch, Gone Home, Outer Wilds och Telling Lies. Om bara några veckor släpper de det mycket lovande 12 Minutes.

Igår höll de i sitt eget showcase med potentiella klassiker. Vi har nämnt exempelvis Outer Wilds första (och sista) expansion, liksom kattäventyret Stray (jag spinner redan). Du kan se hela showen i efterhand här, men för bekvämlighetens skull har vi samlat alla trailers undertill.

The Artful Escape / pc, XB, XB1 / 9 september

Neon White / pc, NS / "snart"

A Memoir Blue / pc, PS5, PS4, XB, XB1, NS / "snart"

Storyteller / pc, NS / "snart"

Solar Ash / pc, PS5, PS4 / 26 oktober

Skin Deep / pc / okänt datum

Stray / pc, PS5, PS4 / tidigt 2022

Outer Wilds: Echoes of the Eye / pc, PS4, XB1 / 28 september