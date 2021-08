När Life is Strange: True Colors släpps om en dryg månad (10 september) är inte allt som vanligt. Till skillnad från originalet, tvåan och Before the Storm släpps hela säsongen samtidigt, och världen blir betydligt öppnare än vad vi är vana vid, med gott om chanser till sidospår och utforskande. En öppen värld i miniformat, kanske? Den nya trailern reder ut en del frågetecken.

Det är ingen mindre än Life is Strange-veteranen Steph som guidar oss genom "den lilla staden med det stora hjärtat". Omgiven av fjälltoppar och porlande bäckar ser platsen närmast fantasyaktig ut, men snarare än Middle-earth är detta Colorado. Vi får bortom det narrativa äventyret se prov på arkadspel (!), bordsfotboll (!!) och Dungeons och Dragons-likt rollspel (!!!).

10 september vankas release till pc, Playstation, Xbox och (Life is Strange-debut!) Switch.