Microsofts jätteaffärer på senare år har gjort Xbox Series X|S till konsolerna med flest lovande rollspel – som förstås även släpps på pc. Från Obsidian kommer Avowed, Playground ska ge oss nya Fable, och Bethesda har Starfield och The Elder Scrolls VI på gång. I den här kvartetten är det emellertid blott Starfield som har ett fast releasedatum, och det ska släppas 11 november 2022.

Det talar för att övriga inte når oss förrän tidigast 2023. Elder Scrolls VI? Sannolikt ännu senare.

Spelet utannonserades redan på E3 2018, men i IGN-podcasten Unlocked säger Phil Spencer att det släpps efter både Avowed och Fable. Men när? Efter 2023, om vi ska tro Jeff Grubb (via Gamerant). Han hävdar att Microsoft planerar att släppa Xbox Game Studios-spelen Fable, Avowed, nya "Perfect Dark" och Hellblade 2 under 2023. The Elder Scrolls VI kommer senare.

2024? 2025? Oklart, men vi ska tänka på spelet som "fortfarande i designfasen".