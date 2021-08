Grand Theft Auto V har sålt i över 150 galna miljoner exemplar, en siffra som gör det till världens näst mest sålda spel genom alla tider, efter Minecrafts ännu mer vansinniga 200 miljoner. Så har Rockstar också hunnit släppa sin gangstersaga "ett par" gånger. Och än är det inte slut.

Det började i september 2013 till Playstation 3 och Xbox 360, fortsatte till PS4 och XBO drygt ett år senare. Ytterligare ett halvår därpå (april 2015) var det äntligen dags för pc-releasen. 11 november i år väntar slutligen (?) ett releasedatum till PS5 och Xbox Series-konsolerna. Därtill kan vi också konstatera att miljontals besökare till Epic Games Store när GTA V var gratis.

När "Playstation 6" och "Xbox Series Z" når oss lär GTA V vara redo igen. Var så säker.

Summa summarum: det har funnits en hel del chanser att både skaffa och få GTA V under de senaste åtta åren, vilket leder oss in på veckans snabba fråga: hur många ex av GTA V äger du?