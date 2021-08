Om du ännu inte varit och hälsat på Joseph Seed och hans trevliga sekt Eden's Gate i Far Cry 5 kan du passa på i helgen. Gratiskalaset ska av Ubisofts webbplats att döma börja klockan 20.00 imorgon och pågå fram till natten till måndag, och det går redan nu att ladda ner spelet i förväg. Aktuella plattformar är Stadia, PC (Epic Games Store och Ubisoft Connect), Xbox One och Playstation 4 (samt via bakåtkompatibilitet på Playstation 5 och Xbox Series X/S, får vi anta).

I Far Cry 5 är det som sagt fullblodspsykopaterna i sekten Eden's Gate, ed Joseph Seed och hans syskon i spetsen, som ska bekämpas. Fredrik gav spelet en stabil 4 i betyg i FZ:s recension, och beskrev det som ett extremt öppet spel och "ett skolboksexempel på hur man ska bygga en vanebildande och skitrolig sandlåda".