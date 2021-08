Niantic, utvecklaren bakom dundersuccén Pokémon Go, implementerade under pandemin ett utökat interaktionsavstånd i spelet så att folk inte skulle behöva samlas på samma plats. Nu tycker de dock att situationen har förbättrats så pass mycket att denna åtgärd kan tas bort på vissa håll, vilket är precis vad de gjort i USA och Nya Zeeland.

Många är dock missnöjda över beslutet, och Pokémon Go-profiler har gått samman för att publicera ett öppet brev till Niantic. Där skriver de att det utökade interaktionsavståndet inte bara är en bra åtgärd för att minska smittspridning, utan även att det haft många andra positiva effekter.

Spelare har till exempel kunnat undvika att korsa farliga vägar och inte behövt gå in på privat mark för att nå points of interest. Vidare har det underlättat för personer med funktionsnedsättning och även låtit spelare visa mer respekt för personer som inte spelar Pokémon Go.

De ber Niantic att göra det utökade interaktionsavståndet till ett bestående inslag i spelet, och säger att de väntar sig ett svar innan 9 augusti.