Speljätten Take-Two planerar att släppa inte mindre än tre remasters eller remakes innan detta räkenskapsår är slut (april 2022). Det avslöjades i ett budgetdokument som företaget nyligen släppte.

Under rubriken "New iterations of previously released titles" framkommer att företaget har sex nyutgåvor i görningen, och med de tre kända (GTA V, GTA Online och Kerbal Space Program till PS5 och Xbox Series) borträknade återstår alltså tre okända.

Take-Two har serier som Red Dead Redemption, Xcom, Bioshock, Borderlands och Civilization, så beskedet är högintressant. För ett år sedan släppte man nyutgåvor av de tre Mafia-spelen, och där var det egentligen bara den första titeln som var riktigt bra i nyskick. Företaget ska också tillkännage ett nytt varumärke nu i augusti, ett spel som ska lanseras innan april 2022.