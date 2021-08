Det finns ju faktiskt fler häxkarlar än Geralt, och i Netflix kommande animé The Witcher: Nightmare of the Wolf får han kliva åt sidan och istället låta sin mentor Vesemir stå i rampljuset. Serien följer en betydligt yngre Vesemir än vi är vana vid, och vi ska bland annat får se hur han genomgår processen för att bli en witcher.

Fokus ska dock ligga på hur han som ung man reser land och rike runt för att slakta monster för pengar. Men allt är inte äventyr och varma bad, för "när en farlig ny makt uppstår på kontinenten inser Vesemir att vissa witcher-jobb handlar om mer än bara pengar."

Det rör sig alltså om en film, inte en serie, och den räknas som en avstickare från live action-serien med Henry Cavill (vars andra säsong kommer i december). Vi behöver inte vänta länge för att hänga med på Vesemirs äventyr, för filmen har premiär redan 23 augusti.