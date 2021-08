Det har tisslats om Retro Games hyllning till den anrika Amiga 500 ett tag nu. Efter TheC64 snackades det om att vi skulle få se den redan i år, men saker och ting kom uppenbarligen i vägen. Men nu är det klart: THEA500 Mini släpps tidigt 2022.

Lådan sägs vara en homage 16-bitarsspelandet och ska vara “inspirerat av Amiga 500-släppet 1987”. 25 spel ska ingå - några de mest nmankunniga som nämns i pressreleasen är Another World, Simon The Sorcerer, The Chaos Engine och Worms.Kolla in hela listan nedan. Utöver det ska du kunna ladda in andra spel via en USB-sticka.

Följande kommer att ingå i köpet:

”Included in the box with THEA500® Mini is a 1.8m (6ft) wired USB classic mouse, a 1.8m (6ft) wired precision 8-button gamepad, a USB-A to USB-C power cable (PSU not included) and HDMI cable (both 1.8m (6ft) in length) allowing full compatibility with all modern TVs. Other features include a save game function, selectable 50Hz or 60Hz screen refresh, CRT filter and multiple scaling options. Also upload your own files, games and firmware revisions via USB flash drive (not included).”

Och här är alla spel av de 25 som utannonserats hittils:

Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon The Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director's Cut, Zool: Ninja Of The ''Nth'' Dimension.