“American McGee "redo" att göra ett tredje Alice med EA”, braskade vår rubrik i slutet av juli. Detta som uppföljning på att pappan till de famösa Alice i (det extra skruvade) underlandet-spelen redan 2017 bad oss spelare att tjata på EA om en uppföljare: Asylum.

I oktober förra året var han i full färd med att pitcha spelet till en “mycket intresserad utgivare”, men med tanke på att EA äger rättigheterna så verkar det inte ha gått hela vägen. Nu surar American lite på twitter, detta för att inte tillräckligt många anmält sig till hans mail-lista. Denna ska tydligen användas för att visa för EA hur eftertraktad en uppföljare faktiskt är.

Crazy thing about making a new Alice game: Millions of people played the games. But mailing list sign-ups to show support for a new game [sad trombone]💩 Just hit 50k sign-ups. That took 3 years! We're doing something wrong or people can't be bothered? https://t.co/7jZcuGd4u2 pic.twitter.com/HT7pbHHz90

Vi på FZ tycker kanske att 50 000 adresser kopplade tlll något så arkaiskt som en mail-lista är rätt ok, vilket också flera fans har påpekat:

It's more about saying to EA or investors, "Look, a million people signed up for the mailing list." It moves the needle, as they say. No biggy... interesting to see all this feedback.