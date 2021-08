Nilla Hansson jobbar med stunts och motion capture, ett yrke som går lite under radarn, speciellt här i Sverige. Vi skrev tidigare om att hon bland annat gjort motion capture-rörelserna till Aloy i det kommande spelet Horizon Forbidden West. Det kom fram lite önskemål då här på FZ om vi kunde göra en intervju med Nilla. Så jag frågade henne helt enkelt om jag kunde få ställa lite frågor om jobbet och karriären. Hon tackade "ja" så här nedan följer således en intervju med Sveriges svar på Black Widow, eller var det Ygritte?

Hur kom det sig att du började med stunts och motion capture?



Jag utbildade mig till musikalartist först och i det jobbet träffade jag stuntmän. Har alltid hållt på med mycket idrotter så när jag träffade på stuntyrket kändes det som en perfekt kombo mellan teater/idrott. Det var genom stuntyrket jag började med mo-cap. Mitt allra första mocap-jobb var zombies som skulle bli påkorda av en lastbil i en av de senare säsongerna av The walking dead!! Det gjorde vi i en mo-capstudio i Uppsala (Goodbye Kansas Studios)

Är det något särskilt som du kommer ihåg under karriären? Något som sticker ut särskilt?



Första dagen som Aloy var helt overklig. Jag spelade Horizon zero dawn långt innan det var dags att göra mo-cap för uppföljaren och älskade det. Sen var det mycket fram och tillbaka om de skulle ge mig en chans. När vi spelar in mo-cap kan vi samtidigt se en digital version av vad vi gör i real-time. Alltså när jag rör mig så rör sig den digitala versionen pa TVn samtidigt. Det var Aloy på skärmen så när jag rörde mig var det Aloy som rörde sig. Sådan sjuk milestone i livet!

Hur ser en vanlig dag ut för dig när du går till jobbet?



lngen dag är den andra lik när det gäller tv/ film. Jobbet kan börja 06.30 eller 22.00 - när som helst. Ibland går det fort, jag gör bara en scen och sen går jag hem. Men ibland är en arbetsdag 13-14h lång. Väldigt väldigt väldigt mycket väntan i allmänhet.

När vi gör mo-cap så kommer jag till studion Goodbye Kansas i Hammarby sjöstad 7.30 och käkar frukost. 8.00 tar vi på och dräkterna och alla de tekniska förberedelserna görs. Vi börjar spela in ca 9.30 och håller på till 17. Så en vanlig 8-17 dag.

Som kampsportare själv måste jag också fråga hur mycket tid du spenderar i träningslokalen?



Varierar! I början av min stuntkarriär tränade jag flera timmar om dagen. Det var ju så sjukt mycket att lära sig och det roliga är att man aldrig är fullärd. Stuntyrket är så otroligt brett! Fighting/vapen/fallteknik osv. Men nu för tiden är det mycket mer fokus på en träning för ett hållbart yrkesliv. Stuntyrket och speciellt mo-cap är ju väldigt slitigt, med hopp, slänga sig ner och dö och höga landningar. Så mycket fokus på stabilitet och styrka.

Vad är svårast med ditt jobb?



Det svåraste är nog att du inte har så mycket utrymme att misslyckas eller testa dig fram speciellt när det gäller tv/film-stunts. I många situationer behöver du vara bra på en gång. Många gånger kan du inte (eller vill inte) testa trappfallet innan det är skarpt läge med rätt kostym och kamerorna rullar.

När det gäller mo-cap är det svåraste att du alltid kan vara bättre. Karaktären kommer alltid egentligen vara bättre än dig på att slåss/klattra/falla. För att det är just en karaktär. Så det kan vara lite kämpigt for egot ibland nar man vet att mycket måste förstärkas och förbättras i animation *skratt*.

Du gjorde stunts och mo-cap till Star Wars Battlefront 2004. Var det ovanligt för stuntpersoner att arbeta med spelbranschen på den tiden?

Jag gjorde mo-cap till nya delar av spelet som gjordes mycket senare typ 2018 så det har jag inte koll på.

Stunts handlar som sagt om att göra farliga saker som ingen "normal" (du får ursäkta uttrycket) människa skulle göra. Är det något du absolut inte vågar göra eller inte kan gör?

Jag har fobi för grodor så dom undviker jag gärna *Skratt*. Men annars är det super viktigt att man som stuntutövare vet sina gränser och vad man är tränad på och inte. Ibland måste man testa sig fram lite, men vet man att man inte är tränad på något måste man vara tydlig med det. Så jag kör gärna bil och motorcykel i scener, men är tydlig med att jag inte är någon stuntförare.

Jag nämnde det förut, att ni som sysslar med mo-cap (även stuntjobb?) inte riktigt

kanske får den cred ni förtjänar för jobbet ni utför. Är det något som du tänker på?

Nja, lite kanske. Jag har jobbat med stunts så mycket och själva rollbeskrivningen är att vi inte ska märkas så jag har vant mig. Men det är klart att det skulle vara kul om det blev mer uppmärksammat då vi är en väldigt stor och viktig del av speciellt actionfyllda projekt!

Vilken spelkaraktär har varit roligast och göra och vilket är du mest stolt over?



Aloy! Hon ar verkligen den ultimata kvinnliga karaktären!

Har du någon favoritkaraktär du skulle vilja göra?



Jag älskar att göra helt nya karaktärer. Då kan man få sätta sin egen prägel på dom och inte behöva kopiera någon annan!

Någon drömskådis du skulle vilja göra stunts åt?



Gjorde stunt åt Noomi Rapace tidigare i år. Det gör jag gärna igen! Som stuntdubbel försöker vi ha samma kroppsspråk som skådespelaren och hennes kroppsspråk är så starkt och häftigt. Det gjorde mitt jobb som stuntdubbel väldigt mycket enklare och roligare!

Hur är det annars som tjej att jobba i branschen (stunt och mo-cap)? Jag får en bild av att den är rätt mansdominerad, men du får rätta mig här om jag har fel.



Det är ganska jämt nu för tiden. De flesta spel har både kvinnliga och manliga karaktärer nu för tiden (ex Battlefield och COD som inte tidigare haft det). Spel med enbart kvinnlig protagonist är också super vanligt och fler spel väljer att gå den riktningen. Så jag tror jag började med mo-caps precis när den skiftningen skedde. Det är klart att det finns fler jobb for killar, men spelbranschen skulle jag ändå säga gör ett grymt jobb med kvinnlig representation, vilket såklart är kul för mig! Sen kommer jag aldrig glömma min första trailer for Battlefield, Battlefield V release trailern. Fick så mycket skit för att det var en tjej i andra världskriget, hon hade en protes osv. Kanske inte det bästa men det är ju ändå ett spel. När jag själv gjort rörelserna till den tjejen i trailern så får man ett annat perspektiv och vill bara säga till alla som hatar på trailern att HALLÅ det är jag som gjort det! Fattar ni vad coolt att vi också får vara med. Och ni skulle fatta vilken cool trailer det är, om ni kan sluta vara så trångsynta *skratt*.

Har du något tips till de tjejer (även killar) som vill börja jobba inom branschen?

Bli bra på allt du inte är bra på, filma när du gör coola saker, skicka till stuntkoordinatorer.

Har du några inom branschen du ser upp till? Någon som du kanske tycker borde få mer cred för sitt arbete?



Mina stuntkollegor som jag gör mycket mo-cap med, Johan Lindqvist och Nicklas Hansson får inte tillräckligt med cred for att dom tar ner mig på jorden när saker inte går som jag vill på jobbet, är världens bästa stuntbrorsor och är grymma stuntkillar. Kolla deras CV, de borde intervjuas om någon *skratt*

Till sist, några på FZs forum hade uppmärksammat att du har en likhet med Rose Leslie, och då främst hennes roll som Ygritte i TV-serien Game of Thrones. Ygritte har ju i sin tur en viss likhet med Aloy. Kommentar på detta?

*Skratt* En kompis till mig kollade på GoT och skrev: Nilla jag visste inte att du varit med i Game of thrones!!! På fullaste allvar. Har själv gjort jämförelsen på min insta och hör det ofta. Men likheten med Aloy ar nog mest håret? Men nu när jag tänker på det är dom nog ganska lika faktiskt.