Efter en del läckor och antydningar om att det är på väg har Call of Duty: Vanguard till slut utannonserats med en teaser-trailer. Den visar oss fyra olika scener från andra världskriget, där olika typer av bråte tar formen av mänskliga ansikten. Det hela slutar med texten "See Them Rise" och ett löfte om att spelet ska visas upp i Warzone 19 augusti klockan 19.30.

Detta event i spelet kallas för Battle of Verdansk och utspelar sig, inte helt oväntat, på den redan existerande Verdansk-kartan. Baserat på bilder som släppts på Twitter kommer dock "ett nytt vapen rulla in i Verdansk", och eftersom det är bepansrat måste spelarna samarbeta för att besegra det.

Detta ska även kombineras med ett event med dubbel XP, som ni kan läsa lite mer om här.