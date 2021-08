Ett av flera tokheta spel som under de senaste åren dykt upp från ingenstans och blivit ultrapopulära över en natt är Among Us. Spelets glansdagar vad gäller antalet spelare är tveklöst över, men det är fortfarande förhållandevis populärt och får även nytt material.

Nu vill Fortnite också smida medan järnet är ljummet, och har därför utannonserat det snarlika spelläget Impostors. Precis som i Among Us är en spelare en förrädare, och det är upp till de andra att lista ut vem det är och rösta bort vederbörande.

Det har spekulerats om Among Us-utvecklaren Innersloth faktiskt varit med och utvecklat spelläget, men de har nu bekräftat att så inte är fallet. Till IGN sade de: "Vi jobbade inte med Epic på det – även om vi gärna hade samarbetat – och fick reda på det samtidigt som alla andra. Men vi har jobbat på några andra riktigt häftiga samarbeten med andra indie-utvecklare som vi förhoppningsvis kan dela med oss av snart."

Victoria Tran från Innersloth sade även på Twitter att spelmekanik inte är något man kan hindra andra från att använda, men att de (Epic) åtminstone hade kunnat använda egna teman och terminologi.