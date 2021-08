CD Projekt fortsätter det idoga arbetet att putsa på Cyberpunk 2077 och vi är nyfikna på i vilket skick spelet kommer att vara på årsdagen senare i december. Idag kom en ny laddning buggfixar, optimeringar och nyheter som för rollspelet upp till version 1.3 och likt tidigare patchar är ändringslistan en scrollutmaning.

Att skämta om skicket på Cyperpunk 2077 börjar kännas lite gammalt men det är ju svårt att inte småfnissa lite när man läser buggfixar såsom "[PlayStation] NPCs will no longer speak after being killed." och bli lite förfasad över saker som "Overwriting a save game when there’s insufficient memory space will no longer corrupt the save". Ser du något du haft problem med i spelet, hojta i kommentarerna.

Den polska studion passar på att slänga med en ny jacka till V, en ny sportig kärra vid namn Archer Quarts samt en ny munderingar till Johnny Silverhand. Du scrollar dig igenom hela ändringslistan här.