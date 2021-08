Produktionen är i full gång med TV-serieadaptionen av The Last of Us och förväntas ha premiär nästa år. Pedro Pascal knep huvudrollen som och Bella Ramsey spelar Ellie. Lönerna de båda tjänar för att porträttera de populära spelkaraktärerna är inte fy skam. Första säsongen kommer bestå av tio episoder och de båda kommer tjäna 600 000 dollar (rund 5 miljoner) var per avsnitt.

The Last of Us producerar av HBO och vår egen Johan Renck (även känd som Stakka Bo) kommer regissera pilotavsnittet. Serien är som skrivet beräknad att ha premiär nästa år.