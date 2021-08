Ryktena startade för flera veckor sedan och spelet skulle förmodligen ha avtäckts på Bethesdas inledande Quakecon-stream. De råkade dock ut för tekniska bekymmer, ljudet laggade (inte mitt fel!) och under en period visades fel stream, för att sedan gå till en "Be Right Back"-skärm. Men Steam-sidan för Quake har uppdaterats och skvallrar om att Machine Games har putsat upp originalspelet och dessutom gjort två nya expansioner.

Spela den autentiska originalversionen av Quake, nu med stöd för upp till 4K*- och widescreen-upplösning, förbättrade modeller, dynamisk och färgad ljussättning, anti-aliasing, skärpedjup, det stämningsfulla originalsoundtracket och temalåten av Trent Reznor och mycket mer.

Den här nya versionen, som verkar finnas att köra nu på momangen, innehåller de två originalexpansionerna samt två stycken som skapats av Machine Games - Den som gjordes i samband med 20-årsjubileet samt den helt nya "Dimensions of the Machine".

Längst ner i labyrintens djup finns kärnan av lava och stål, känd som The Machine. Ge dig ut på ett korståg genom tid och rum mot ondskans makter för att samla ihop de förlorade runorna, ge kraft åt den vilande maskinen och öppna portalen som döljer det största hotet mot alla kända världar – utplåna det ... innan det utplånar oss alla.

Och om du mest lirat Quake i multiplayer blir du inte besviken. Den nya versionen inkluderar matchmaking och splitscreen lokalt för fyra personer. Samt såklart dedikerade servrar för den som vill mecka och pilla. Det finns dessutom möjlighet att lira med polare på andra plattformar, närmare bestämt Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 och Nintendo Switch.

Så vad väntar du på?