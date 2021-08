Om ni trodde att Skyrim var färdigmjölkat av Bethesda kan ni sätta er ned i båten och dra fram fiskespöt. De har nämligen utannonserat en Anniversary Edition av spelet och dessutom att de ska lägga till fiskemekanik. Det är lite snårigt med alla versioner och uppdateringar hit och dit, men såhär verkar det se ut:

De som äger Special Edition-versionen av spelet (ej tillgänglig på Nintendo Switch) kommer att få tillgång till tre Creation Club-moddar via en uppdatering: fiske, överlevnadsläge och Saints & Seducers-uppdragen. De som äger Special Edition till next gen-konsolerna (även genom Game Pass) kommer dessutom att få en gratis next gen-uppdatering till spelet den 11 november.

Vidare ska de som sagt släppa en Anniversary Edition-version av spelet till Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och PC, som också kommer 11 november. Den verkar i princip innehålla Special Edition-versionen av spelet såväl som 500 moddar från Creation Club, inklusive utrustning, uppdrag, dungeons, bossar, vapen, magi etc.

Äger man redan Special Edition-versionen (inklusive via Game Pass) så kommer man, mot en kostnad, kunna uppgradera till Anniversary Edition.