Just nu ligger det en bild på Saints Rows officiella websida som hintar om att det är en reboot gång. Igår passade dessutom Geoff Keighly på att posta samma bild på twitter. Det är en bild med Saints Row-loggan och ordet ”rebooting”. Det har bekräftats tidigare att ett nytt Saints Row är under utveckling, men nu verkar det vara dags för ett avtäckande och det verkar ske under Keighlys Gamescom Opening Night Live.

Saints Row och Grand Theft Auto skulle man kunna säga hade samma start, men har på senare år tagit helt olika vägar. Där GTA gick mot mer subtil samhällssatir målade Saints Row med en mycket bredare pensel och tog en mer komisk vinkel. De senare delar i Saints Row-serien har dock enligt många passerat en gräns där allt bara spårat ur. Vi pratar då om utomjordingar, demoner och helvetet.