Geoff Keighly bekräftar via twitter att LEGO Star Wars: The Skywalker Saga kommer att visas upp under Gamescom Opening Night Live.

Lego och Star Wars har haft en lång relation, både de fysiska klossarna och i spelvärlden. Det senaste spelet som annonserades är LEGO Star Wars: The Skywalker Saga och det ska sammanfatta alla nio filmer i ett långt lego-spel. Det ska nämnas att de redan gjorts lego-spel på samtliga filmer, men denna gång verkar det som Traveller’s Tale satsar lite mer än tidigare. Lego-spelen har mottagits bra, men samtidigt också fått kritik för att de är alldeles för lika varandra. I och med att detta spel tagit längre tid kanske det är nu vi får se den efterlängtad evolutionen som skulle behövas i lego-spelen?