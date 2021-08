Det blir inget Rainbow Six Extraction i år, men vi kan åtminstone få en uppfattning om hur det kommer att se ut i och med den nya översiktstrailern. Spelet kommer att bjuda på 12 olika kartor som kan agera skådeplats för 13 olika uppdragstyper, inklusive Decontamination, där målet är att förstöra bon, och Specimen, där vi måste locka en speciell fiende i en fälla för att fånga den.

Ett intressant inslag är att lagkamrater som faller i strid och inte lyckas exfiltrera blir "MIA", varpå man måste slutföra ett speciellt uppdrag för att gå in och rädda operatören ifråga innan man kan använda den igen. Detta ska kompletteras med en speciell kanal på spelets Discord, där man kan be om hjälp med att rädda sin operatör (och all utrustning den har).

Vi har inget specifikt släppdatum för spelet i dagsläget, men de siktar på januari 2022. Det ska släppas till Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Playstation 4/5, Amazon Luna och Stadia.