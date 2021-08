Assassin's Creed Odyssey, alltså inte det senaste spelet i serien, utan det som utspelade sig i antikens Grekland, ska om bara några timmar få en uppdatering som lär göra next gen-spelare glada. Anledningen är att den kommer göra det möjligt att spela spelet i 60 fps via bakåtkompatibilitet på Playstation 5 och Xbox Series X/S.

Det finns inga renodlade next gen-versioner av spelet, men denna uppdateringen kommer att göra stor skillnad för upplevelsen och kan absolut vara motivation nog att återvända till Grekland om man inte äventyrat klart.

Har man inte lirat sedan spelets release finns det ju även en del DLC att sätta tänderna i, som mytologiska The Fate of Atlantis och Legacy of the First Blade, som ger oss en inblick i lönnmördarnas historia.