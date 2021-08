Utvecklingen för Psychonauts 2 har varit både lång och händelserik. Vad som började som ett spel med miljontals dollar i ryggen, signerade crowdfunding-folket, blev efter ett par år ett spel med miljontals andra dollar i ryggen – i och med att Double Fine köptes upp av Microsoft.

PS4-löftet var redan hugget i sten, och idag släpps spelet på pc, Playstation och Xbox. På pappret har Xbox Series X-versionen framstått som den klara konsolsegraren, vilket också understryks i praktiken. Youtube-kanalen ElAnalistaDeBits har provåkt och konstaterar att det tar 7 sekunder att ladda in en bana på Series X. Och på (bakåtkompatibla) PS5? Närmare 20 sekunder. PS4 och Xbox One är förstås värst, och det tar över minuten att ladda in banor.

Hela jämförelsetestet av Psychonauts 2 på de olika formaten hittar du undertill.

Oavsett version av Psychonauts 2 kan du vänta dig en fantastisk resa. FZ delar ut näst högsta betyg, och resten av kritikervärlden vill verkligen inte vara sämre. Opencritic-snittet: 88 av 100.