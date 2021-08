Att försäljningen av förseglade exemplar av spel som Super Mario Bros., Super Mario 64 och The Legend of Zelda har slagit rekord efter rekord under det gångna året har nog inte undgått något. Många har även anat ugglor i mossen och teoritiserat att det kanske rör sig om penningtvätt eller något annat fuffens, och så kan mycket riktigt vara fallet.

Youtubern Karl Jobst, som etablerat sig som något av en auktoritet vad gäller speedruns, har grävt djupt i denna företeelse och hittat tydliga tecken på att graderingsföretaget Wata Games och auktionsföretaget Heritage Auctions verkar samarbeta för att driva upp priserna och på så sätt tjäna pengar.

Jobst har hittat information som tyder på att de bland kan ha lagt falska bud på auktioner för att driva upp priserna samt att en chef på Wata graderat sina egna spel hos företaget innan de såldes, vilket skulle vara en uppenbar intressekonflikt.

Watas VD Deniz Kahn har även deltagit i TV-serien Pawn Stars, som kretsar kring en pantbank, där han har värderat spel väldigt högt – möjligtvis i ett försök att höja det uppfattade värdet hos dessa rariteter.

Det verkar onekligen finnas en hel del mygel i denna soppa och det finns många fler exempel, så det är varmt rekommenderat att titta på den mycket välproducerade videon från Karl Jobst ovan.