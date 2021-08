Inxile själva kallar Cult of the Holy Detonation för den andra och sista handlingsdrivna expansionen till Wasteland 3 – efter Battle of Steeltown – och den ska släppas 5 oktober. Precis som namnet antyder kretsar berättandet kring en explosion, men inte vilken explosion som helst.

Detta är en atomexplosion som är frusen i tiden, och flera olika sekter ligger nu i krig med varandra samtidigt som de dyrkar den. Dess "heliga ljus" är dessutom av den muterande sorten, och nu vill de dela ljuset med världen, vilket känns sådär måttligt lockande. Vad som orsakat explosionen verkar inget riktigt ha koll på, men det känns som en av de saker vi kommer få reda på när vi lägger vantarna på expansionen.

Det hela äger rum i Cheyennebergen, och Inxile lockar med massor av nya karaktärer, fiender, vapen och utrustning. Striderna kommer dessutom att kryddas med nya mål, såsom att stänga ner reaktorer, rensa ventilationssystem och använda försvarssystem för att stävja vågen av mutanter.

FZ:s recension av grundspelet stod Jocke för, och den läser du här. I slutänden delade han ut en stabil 3:a i betyg, och han pekade bland annat på de härligt bisarra personligheterna och den utmärkta karaktärsutvecklingen som positiva inslag.