Image & Form har släppt sex olika spel, fem av dessa under Steamworld-paraplyet. I december blir det ändring på den saken när The Gunk släpps exklusivt till pc och Xbox ("Punkt"). Det är inte allt som sticker ut då spelet dessutom är i 3d-form den här gången. Och visst ser det kul ut?

Det är åtminstone slutsatsen man kan dra av den första gameplay-trailern som nu har släppts. Här bjuds vi med till en utomjordisk värld med såväl kladd och pussel som pampiga alien-ruiner.

Kanske vore det något till glögg-myset...? Den som väntar på nya Steamworld-spel får fortsätta ha tålamod. Steamworld Quest: Hand of Gilgamech har ett par år på nacken, men Image & Form lovade i våras att "flertalet" nya spel är under utveckling. Den som väntar på något gott, etc.

The Gunk har inget fast decemberdatum, men vi kan slå fast att det släpps via Xbox Game Pass.