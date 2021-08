Valheim slog ner som en vikingabomb och sprängde miljonvall efter miljonvall i sin försäljning, där den senaste var åtta miljoner sålda spel. Men det är ju som bekant fortfarande i early access, och nu vet vi datumet för den första riktigt stora uppdateringen.

Den går under namnet Hearth and Stone och har teasats under en längre tid, och snart är det dags. I en ny trailer för uppdateringen får vi veta att släppdatumet är 16 september, och det är verkligen en trailer som heter duga.

I en vackert animerad minisaga får vi följa en viking som först dräper en av spelets bossar och sedan beger sig ut på den långa resan hem. Färden går över vindpiskade hav, trolltäta skogar och porlande bäckar, ända fram till härden och hemmet. Det sistnämnda är givetvis fokus i uppdateringen, som ska ge oss betydligt bättre möjligheter att skräddarsy vårt perfekta vikingahem.