Under Gamescoms 2021s Dying 2 Know livesstream pratade Techland om sitt kommande spel Dying Light 2. Innan de avslutade sin stream kom de dock med en liten överraskningen i att Dying Light (första spelet) kommer släppas till Nintendo Switch. Versionen som släpps kommer vara samma Platinum Edition som redan utannonserats för PS4, Xbox One och PC. Versionen kommer innehålla allt material som släppts till spelet sedan releasen 2015. Detta innebär att utgåvan kommer innehålla över 100 timmars material. Givetvis kommer även co-op-delen vara intakt på Switch.

Trailern nedan är för PS4, Xbox One och PC, men i och med att Switch-versionen kommer innehålla samma saker kan det ge en liten fingervisning.

De nämnde dock inget releasedatum, men de lovade att snart ge oss mer information om den kommande handhållna versionen.