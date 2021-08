No More Heroes 3 släpptes tidigare i veckan och det blev den tredje uppföljare på SUDA51s galna spelserie om yrkesmördaren Travis Touchdown. Serien började som ett exklusivt spel på Wii, men har sedan dess släppts på en rad olika format. Nu verkar det dock som att 3an blir sista delen i Travis Touchdown äventyr.

SUDA51 har gjort sig känd för att göra udda spel och No More Heroes är inte som någon annan spelserie. Spelet har dock fått en kultstämpel på sig med spelare som uppskattar dess något udda stil. No More Heroes 3 finns tillgängligt på Nintendo Switch