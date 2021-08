Det har tidigare hintats om att Naughty Dogs nästa projekt blir ett multiplayer-spel. Nu har de postats nya anställningsannonser på både på hemsidan och på twitter där de har en hel rad positioner öppna för det kommande multiplayer-projekt.

Naughty Dog är ju annars kända för story-fokuserade singelplayer-äventyr och att ta sig an ett multiplayer-spel blir något helt nytt för dem. De har visserligen lekt lite med multiplayer-konceptet i första The Last of Us, men det var ändå en parantes till huvudäventyret med Joel och Ellie.

Vad tror ni om detta?