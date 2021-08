Nintendo Switch är bärbar (bland annat), men Nintendo Switch Online-biblioteket har hittills enbart bestått av NES- och SNES-spel. "Hittills", är det förhoppningsvis magiska ordet. Nintendo Lifes källor hävdar nämligen att Game Boy- och Game Boy Color-spel "mycket snart" ansluter.

144 NES-, SNES-spel finns i nuläget att lira via Switch Online, men då ska vi ha med i beräkningen att några av dessa är regionsexklusiva titlar. Game Boy skulle förstås skapa möjligheter till ytterligare klassiker på Switch. Super Mario Land, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Metroid II: Return of Samus, Pokémon och, förstås, good ol' Tetris är några lockande exempel.

Sedan kan jag inte låta bli att snegla mot Game Boy Advance-biblioteket. Kanske en tidsfråga?