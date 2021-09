The Last of Us ska bli TV-serie, och nu har produktionen nått en betydande milstolpe. Via Instagram meddelar regissören av det första avsnittet, Kantemir Balagov, att hans jobb nu är färdigt, vilket borde innebära att avsnittet är klart.

Han tillade att det var en fantastisk upplevelse med både toppar och dalar, och passade på att att tacka bland andra Pablo Pascal och Bella Ramsey – som spelar Joel och Ellie – såväl som Neil Druckmann från Naughty Dog.

Detta gäller som sagt bara det första avsnittet, och totalt ska det bli tio avsnitt i den första säsongen. De resterande avsnitten ska bland annat regisseras av Ali Abbasi och Jasmila Žbanić, och HBO planerar premiären till någon gång i slutet av 2022. Därefter vet vi inte hur det ser ut för serien, men det ryktas att den kan få upp till åtta säsonger, givetvis under förutsättningen att den faktiskt bli framgångsrik.