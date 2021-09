Deathlopp släpps om två veckor och det är som bekant konsolexklusivt på Playstation 5, vilket kan tyckas märkligt när Microsoft numera äger Bethesda och Arkane. Men, den dealen skrevs innan uppköpet och med tanke på att det också släpps på pc kanske Microsoft inte är superledsna. Men, detta innebär också att spelet går all in vad det gäller utnyttjande av den hauptiska feedbacken i Dualsense-kontrollen, vilket demonstreras i ny video.

Den förhandstitt jag skrev baserades just på Playstation 5-lirande och det går inte att förneka att Sony skapat en väldigt bra gamepad. Precis som med alla nya funktioner finns det alltid en viss risk för överanvändning och det var lite känslan jag fick när till och med Colts steg manifesteras genom kontrollens vibrationer. Det var dock något som faktiskt bidrog till lite spänning under intensiva smygsessioner. Vapnen är distinkta men utan att skapa obehagligt mycket skak under actionsekvenser. Mjuktuff, helt enkelt.

Att de valde att låta radiokommunikationen gå via Dualsenses högtalare är dock oförlåtligt, tack och lov gick det att stänga av i menyerna.