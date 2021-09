Det snackades en del Cyberpunk 2077 i dagarna när CD Projekt hade ett samtal med sina investerare (PDF här). Något som kom på tal var den efterlängtade next gen-versionen av spelet till Playstation 5 och Xbox Series X/S, och framförallt när den kan tänkas komma.

Michał Nowakowski försäkrade att de fortfarande siktar på att släppa den sent i år. Han lade dock till att de måste tänka på vad de lärt sig under det gångna året och att de inte kan vara helt säkra på att de faktiskt kan leverera next gen-versionen i år. Detta gäller även next gen-versionen av The Witcher 3.

Grundspelet försenades som bekant flera gånger innan det till slut kom ut i december, varpå Sony tog beslutet att ta bort det från Playstation Store på grund av spelets skick. Med det i bagaget är det nog smart av CD Projekt att inte ge några specifika släppdatum innan de är helt säkra på att de kan hålla dem. Under samtalet avslöjade de även att en tredjedel av företaget nu jobbar med Cyberpunk 2077.

Arbetet fortsätter givetvis även med redan släppta versioner av spelet, och nyligen släpptes patch 1.3.