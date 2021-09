Demon på otroligt säregna Sable har varit tillgängligt tidigare, men bara under begränsad tid. Och nu är det tillbaka, men bara under begränsad tid... Det är indie-eventet The Indie Houses Direct som fått utvecklaren Shedworks att återigen göra demon tillgänglig fram till 8 september, och du hittar den på Steam och Microsoft Store.

Men även om du inte hinner spela demon denna gång behöver du inte oroa dig, för det fullständiga spelet släpps redan den 23 september till PC, Xbox One och Xbox Series X/S (och Game Pass). Det har främst uppmärksammats för sin väldigt intressanta grafiska stil, men det tycks även finnas ett väldigt spännande spel under ytan.

Det utspelar sig i en öppen spelvärld som man färdas genom på sin svävarhoj, som dessutom kan uppgraderas med nya delar. Ute i världen kan man se ruinerna från tidigare civilisationer, som ruvar på hemligheter och pussel. Det finns även andra nomader och klaner i världen, varav vissa behöver hjälp.