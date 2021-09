Mobil- och pc-folket gläds just nu åt den pågående releasen av de sex första pixelputsade Final Fantasy-spelen. För Playstation började dock kärlekssagan med Square Enix rollspelsserie i och med Final Fantasy VII. 7 september är det just denna klassiker som kommer till Playstation Now.

Det tar dock inte slut i och med detta, utan Final Fantasy VIII Remastered når PS Now i oktober, och därefter följer Final Fantasy IX (2 november), Final Fantasy X och X-2-remasters (7 december), och så Final Fantasy XII: The Zodiac Age den 4 januari. Du får ligga i för att hinna spela alla.

Kärlekssagan mellan Playstation och Final Fantasy lever i högsta grad. Final Fantasy VII Remake är hittills PS4- och PS5-exklusivt. Kommande Final Fantasy XVI är även det tidsexklusivt på PS5.