Ubisoft berättar via twitter att de kommer sätta in åtgärder mot så kallande AFK-spelare i Rainbow Six Siege. Detta är spelare som är inaktiva och inte spelar spelet som det är tänkt att spelas. Kortfattat, de loggar de in i spelet för att farma in-game-valuta utan att själv spela. På Rainbow Six Sieges twitter går det att läsa följden:

Läser man vidare i kommentarerna verkar de flesta vara nöjda att utvecklarna tar tag i situationen med AFK-utnyttjanden. Men samtidigt verkar systemet vara lite för aggressivt. I nuläget kan du inte ens springa en snabbis på toa eller gå och hämta en cola från kylen utan att bli utsparkad. Nu är det oklart hur långa toabesök de som klagar gör eller hur långt de har till kylen. Men det verkar som det finns lite rum för att förbättra funktionen de lagt in.