Man of Medan och Little Hope är redan ute, och snart är det dags att sätta tänderna i det tredje spelet i vad som planeras att bli en åtta delar lång antalogi. Bryr du dig inte om lite inledande spoilers kan du redan nu ta en titt på de första 15 minuterna av House of Ashes, som är rejält händelserika.

I videon får vi se hur de militärer som spelet kretsar kring blir strandsatta i ett uråldrigt sumeriskt tempel, som dessvärre innehåller mer än imponerande arkitektur och konstnärliga stenplattor. Videon visar prov på en hel del läcker ljussättning och snygg design, även om animationerna ibland ser lite styltiga ut.

Släppdatumet för House of Ashes är 22 oktober, och det kommer till Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och PC. Missa inte att läsa Fredriks förhandstitt.