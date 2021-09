Är det ett EA-spel drivs det av Frostbite. Det är en slutsats man kunnat dra på senare år. Mass Effect: Andromeda hade Frostbite under huven men det kanske inte blir fallet i nya Mass Effect.

Vi vet inte ett skvatt om nya Mass Effect bortom teasern (nedan) men en färsk jobbannons för en franchise technical director säger att "erfarenhet med Unreal Engine 4+ är meriterande". Drevs nya Mass Effect av Frostbite hade det varit lönlöst att lyfta fram Unreal Engine som ett plus.

Jeff Grubb påstår sig ofta veta mycket, och enligt hans källor ska Unreal Engine vara ett alternativ för det femte spelet Mass Effect-sagan, men att man ännu inte fattat slutgiltigt motorbeslut.

Då nästa Dragon Age ännu inte har ett releasedatum (eller ens en titel) kan vi tänka oss att nästa Mass Effect-spel ligger ett hyfsat antal år in framtiden. Bring it on... 2025? 2026? 202X...?