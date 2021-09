MINIMUM:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel i5-7400 / AMD Ryzen 1300X or better

Memory: 8 GB RAM

GPU: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon RX 580 or better

Disk: HDD

RECOMMENDED:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X or better

Memory: 16 GB RAM

GPU: Nvidia GTX 1080 / AMD Radeon RX Vega 64 or better

Disk: SSD