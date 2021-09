Ryktet stämde. Efter att taiwanesiska webbutiker börjat lägga upp listningar för Alan Wake Remastered, med 5 oktober som släppdatum, bekräftar nu finska Remedy att spelet kommer släppas “i höst”. Utgivare blir Epic Games. Inget exakt datum alltså, men det är ju inte otroligt att oktober stämmer.

Remastern kommer ge oss “helt ny 4K-bild” och man trycker även på att de två expansionerna, The Signal och The Writer, följer med i paketet. Dessutom har man lagt till ett kommentarspår från creative director Sam Lake (jepp, Max Payne-fejset). Sam Lake kommer även att publicera ett öppet brev till fansen, på fansajten The Sudden Stop. Kika in där för att se vad han har att säga.

Undertecknad recenserade Alan Wake i maj 2010, och gav trots rejäla invändningar ett rktigt högt betyg med bland annat följande motiveringar:

"De två pensionerade metalrockarna Thor och Odin gör mig spralligt upphetsad över att manusförfattaren Sam Lake kanske också har läst och älskat Neil Gaimans American Gods, om gamla gudar som hamnat i glömska i skuggan av den moderna tidens dyrkade beläten."

"Alan Wake förlorar på att det inte tar sig tid. Tid för eftertanke, tid för möten och tid för utforskning. Actionsekvenserna är stundtals makalösa och den filmiska känslan är man mästare på att fånga. Men balansen blir fel i ett äventyr som utger sig för att vara en psykologisk thriller. Remedy verkar mer ha sett till de enskilda delarna, och mindre till helheten."

Till PC släpps spelet på Epic store, medan vi hittar det även på förra och nuvarande Xbox-generation. En glad nyhet är att Playstation-speleare nu kan lira Alan Wake, då det även kommer till PS4 och PS5.

Rykten säger även att Remedy just nu jobbar på Alan Wake 2 med Epic som förläggare, vilket ett sådant här tilltag bara ger kraft åt. Smart sätt att sälja in serien till en publik som inte var med för tio år sedan.