Kan man beskriva starten av No Man's Sky som något annat än ett svart hål...? Förväntningarna var enorma medan produkten vi fick i vår hand var en lång parad av svikna löften och missar.

Det visade sig inte minst i användaromdömet på Steam som 2016 lyste rött, men som hämtat sig i takt med att Hello Games fixat och byggt ut sitt rymdäventyr. Idag har totala antalet positiva omdömen klivit över 70 procent, och därmed sammanfattas betyget med "mestadels positiva".

Ett litet steg för mänskligheten, men ett stort steg för No Man's Sky.

Ser vi till nya recensioner är hela 91 procent positiva, vilket understryker att spelet har medvind och att No Man's Sky: Frontiers, där vi bygger egna bosättningar, fått ett optimistiskt mottagande.

För ett år sedan sa Hello Games att de planerar nytt "enormt" spel. Vi fick inga ledtrådar men något vi kan ta med oss är att om spelet som släpps inte motsvarar förväntningarna, så kan det vara värt att ha tålamod. Det hade Hello Games med No Man's Sky – och det har betalat sig.