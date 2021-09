Om precis en månad släpps Chorizo: The Game Far Cry 6, och även om vi hunnit härja i en ny konsolgeneration i nära ett år, så gäller samma deal för Far Cry 6 som exempelvis för Assassin's Creed Valhalla och Watch Dogs: Legion. Det vill säga, köper du det på PS4 kan du utan extra kostnad uppgradera till PS5-versionen. Detsamma gäller för Xbox One och Xbox Series X|S.

Detta är egentligen ingen nyhet men Ubisoft känner sig ändå nödgade att påminna oss om detta (kanske efter turerna kring Horizon Forbidden West...?). 7 oktober blir det åka av, och förutom Playstation och Xbox släpps Far Cry 6 även till pc, Stadia och Amazon Luna. (Nästan) alla ska med.

Det är oklart hur länge den här mjuka generationsväxlingen kommer pågå för Ubisoft-spel, men så länge man ämnar släppa titlar både till old- och current-gen lär spelarna vilja ha det så här.